"Бессмертный полк" разрешили провести в Алматы под другим названием

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В День Победы в Алматы все же пройдет ставший уже традиционным "Бессмертны полк", но под другим названием. Акция "Батырларға тағзым" сохранит формат, но шествие с портретами будет не таким продолжительным, передает КТК.

"Эта война затронула каждую семью нашу. У нас у каждого есть свой герой. 9 мая от парка культуры и отдыха начнется акция "Поклонимся героям". Горожане, которые хотят выйти с фотографиями своих близких, могут прийти с 9 до 10 утра. Там будут собираться люди. И потом, в рамках общего мероприятия города, возложить цветы у Вечного огня", - объяснил глава Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров.

По плану организаторов, мемориальная колонна проследует из одного парка в другой, а это всего один километр пути.

Общественники просят казахстанцев, желающих принять участие в акции, не политизировать акцию и не использовать провокационную символику и флаги других стран.

Планируется, что всем пришедшим раздадут голубые ленты, их изготовили больше 20 тысяч.

Всего же в южной столице ко Дню Победы запланировано больше 40 мероприятий. Основные действия развернутся в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Там установят военные палатки и будут выставлены современная отечественная военная техника и вооружение. В целом, празднование пройдет во всех районах Алматы.

"В городе уже создана праздничная атмосфера, установлено 40 билбордов с портретами героев войны, размещены ролики на всех медиабордах и станциях метро и наиболее видных местах, будут соответствующие информационные материалы, связанные с патриотическим духом и с самим содержанием предстоящего праздника", - рассказал председатель Алматинского городского Совета ветеранов Ахан Бижанов.

Источник: КТК

Напомним, в этом году военные парады 7 и 9 мая проводиться не будут. Кроме того, в школах линеек к майским праздникам также не будет.

Как именно будут праздновать День Победы в Казахстане, можно прочитать здесь.

Добавим также, что в Нур-Султане в этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. В таком же формате акция проводилась и в 2020 году - тогда из-за пандемии все массовые мероприятия были под запретом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968269-bessmertnyy-polk-razreshili-provesti-v-almaty-pod-drugim-nazvaniem/