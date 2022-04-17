"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате

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Акция "Жаужүрек полк" (Бессмертный полк) в этом году в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате - фотографии героев войны будут транслироваться на специальной платформе.

Об этом изданию Sputnik Казахстан сообщили в акимате столицы.

В ведомстве отметили, что акция будет проводиться на единой информационной платформе "Жаужүрек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях.

"Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны.

Сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет", - пояснили в ведомстве.

Отметим, в 2020 году из-за пандемии коронавируса "Бессмертный полк" во всем Казахстане прошел в онлайн-формате.

В этом году не будет и традиционного парада в честь Дня Победы и 30-летия Вооруженных сил РК. В Минобороны объяснили, почему решили не проводить парад.

Кроме того, отменен и праздничный салют в Нур-Султане в честь Дня Победы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965423-bessmertnyy-polk-v-nur-sultane-proydet-v-onlayn-formate/