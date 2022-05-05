Как будут отмечать День Победы в Алматы

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В преддверии Дня Победы в городе Алматы пройдут праздничные мероприятия и концертные программы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В преддверии 9 Мая в Алматы состоятся концертные программы в каждом районе города, возложение цветов к мемориалам, выставки военной техники и военно-полевая кухня.

Почетными гостями мероприятий станут ветераны Великой Отечественной войны, которые до Дня Победы получат единовременные выплаты в сумме 1 млн тенге", – сообщили в акимате города Алматы.

Отмечается, что в рамках празднования планируется праздничное оформление города с размещением билбордов с портретами участников Великой Отечественной войны.

"В праздничные дни акиматом города будет организована раздача 50 тысяч ленточек "Жеңіс лентасы". Получить их можно будет в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Центральном парке культуры и отдыха и других местах, где пройдут мероприятия", – отметили в ведомстве.

По сообщению акимата, в чествовании ветеранов примут участие этнокультурные объединения города Алматы, которые со своей стороны подготовили материальную помощь, продуктовые корзины, медикаменты и предметы первой необходимости.

В период с 5 по 8 мая в жилых кварталах, микрорайонах города, где проживают ветераны, пройдут концерты с участием военного оркестра. Планируется, что аким города, его заместители, акимы районов, депутаты маслихата посетят ветеранов и поздравят их с праздником.

"В праздничный день 9 мая в 9:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню. Там же состоится выставка современной казахстанской военной техники и вооружения.

Запланирован праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с военно-полевой кухней. В парке также состоится праздничный концерт", – отметили представители городского акимата.

9 Мая в 9:30 будет организована акция "Батырларға тағзым", в рамках которой горожане пройдут по маршруту от Центрального парка культуры и отдыха им. Горького до парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев по улице Гоголя для возложения цветов в память о погибших в войне.

Праздничные мероприятия также состоятся и в других районах города:

6 мая 11:00 на площади перед зданием акимата Алатауского района пройдет церемония возложения цветов к памятнику "Ер есімі – ел есінде" с участием ветеранов района и молодежи;

7 мая в 12:00 в зале "Бакшасарай" акимат Бостандыкского района организует торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы;

8 мая в 11:00 в парке "Гүлдер" пройдет концерт, подготовленный акиматом Жетысуского района;

9 мая в 10:00 перед зданием акимата Наурызбайского района будет организован праздничный концерт "Ерлік ізі өшпейді";

9 мая в 11:00 в сквере им. А. Молдагуловой и М. Маметовой акимат Алмалинского района организует концерт, посвященный 9 Мая – Дню Победы;

В это же время 9 мая в парке Family Park пройдет другой концерт к праздничной 77-й годовщине Победы;

9 мая в 11:00 в парке им. С. Сейфуллина будет организован концерт для жителей Турксибского района;

9 мая в 14:00 аппарат Медеуского района организует концерт в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев.

Напомним, что аким Алматы Ерболат Досаев ранее сообщал, что в этом году ко Дню Победы каждому ветерану войны акимат намерен выделить по одному миллиону тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968226-kak-budut-otmechat-den-pobedy-v-almaty/