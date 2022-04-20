Планируются ли школьные линейки в честь 9 мая в Казахстане, пояснили в МОН

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В Министерстве образования и науки РК высказались о том, будут ли в этом году проводить школьные линейки, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает корреспондент NUR.KZ.

В МОН сообщили, что школьные линейки, посвященные 9 мая, не планируются.

"В использовании военной одежды и атрибутики, а также в театрализованных сценах нет необходимости. Организациям образования направлены рекомендации", – сообщили в пресс-службе профильного министерства.

Тем не менее, как отметили в ведомстве, в преддверии праздников, отмечаемых 7 и 9 мая, в школах проводятся классные часы на тему патриотического воспитания, вклада участников войны в победу, любви к Родине, важности мира и согласия.

Ранее в Минобороны сообщили, что военный парад в честь Дня Победы в этом году в стране проводить не будут. Позже министерство объяснило свое решение.

Сегодня же глава Минобороны Руслан Жаксылыков ответил на вопрос, будут ли проводиться военные парады в Казахстане в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966035-budut-li-provodit-shkolnye-lineyki-v-chest-9-maya-v-kazahstane-poyasnili-v-mon/