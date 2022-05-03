Как пройдет 9 мая в Казахстане: возложение цветов с участием Токаева и песни военных лет

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На брифинге в СЦК замначальника генштаба Вооруженных сил Казахстана рассказал о запланированных в стране мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замглавы генштаба ВС Серик Бурамбаев, 6 мая в Нур-Султане в концертном зале "Казахстан" президент Касым-Жомарт Токаев поздравит с праздником военнослужащих, ветеранов ВС, а также других войск и воинских формирований.

Продолжится поздравление праздничным концертом.

Также 7 мая в Нур-Султане пройдет концерт в честь 30-летия образования Вооруженных сил в амфитеатре на набережной реки Есиль.

9 мая во всех регионах Казахстана пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам Славы, монументам в память о военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга, памятникам воинам и обелискам Великой Отечественной войны.

В Нур-Султане 9 мая президент примет участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан қорғаушы" ("Защитник Отечества").

На церемонии будет присутствовать министр обороны, а также военнослужащие и ветераны Вооруженных сил.

"В праздничные дни в Нур-Султане в доме престарелых и во дворах домов, где проживают ветераны войны, в ТРЦ "Керуен" планируется выступление творческих коллективов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра с музыкальной программой и песнями военных лет. Подобные мероприятия будут проводиться во всех регионах Казахстана", - указал спикер.

Ранее стало известно о том, что в этом году военные парады 7 и 9 мая проводиться не будут. Кроме того, позже было объявлено и об отмене школьных линеек в честь Дня победы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967774-kak-proydet-9-maya-v-kazahstane-vozlozhenie-tsvetov-s-uchastiem-tokaeva-i-pesni-voennyh-let/