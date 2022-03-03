МИД Казахстана: уже более 400 казахстанцев покинули Украину

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В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что Украину за последние дни покинул 431 гражданин Казахстана. На данный момент в Польше вылета третьего эвакуационного рейса ожидают 68 казахстанцев, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Министерством иностранных дел и загранучреждениями РК с начала эвакуации сограждан из Украины оказано содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе: в Польшу – 404 человека, Молдову – 21, Венгрию – 5, Словакию – 1.

Казахстанские дипломаты на основании обращений граждан прорабатывают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор граждан и их дальнейшую отправку в Казахстан", – рассказали в ведомстве.

Также в МИД отметили, что двумя эвакуационными рейсами в Казахстан вернулись 299 граждан. Самолеты компании Air Astana вылетали из польского города Катовице в Алматы и в Нур-Султан.

Сообщается, что на 3 марта прорабатывается отправка третьего репатриационного рейса.

"На сегодня в городе Катовице ожидают вылет 68 граждан РК. Ряд ранее прибывших граждан приняли решение остаться на территории ЕС. Кроме того, организован выезд на украино-польскую границу 57 граждан из Киева и 32 граждан из Львова", – сообщили в пресс-службе МИД РК.

Также, по информации НПП "Атамекен", после начала боевых действий в Украине, на территории страны оставалось 55 единиц автотранспорта. Среди водителей насчитывалось 47 казахстанцев и 8 граждан иностранных государств.

"В настоящий момент из 55 автотранспортных средств при содействии казахстанских дипломатов на территорию России было обеспечено пересечение украинско-российской границы 13 автотранспортных средств с водителями, 8 - в Молдову и 3 - в Польшу. По имеющимся данным, 31 автотранспортное средство казахстанских перевозчиков остается на территории Украины.

В зависимости от месторасположения граждан и грузоперевозчиков загранучреждения РК в России, Беларуси, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове поддерживают с ними связь и прорабатывают с властями страны пребывания эвакуацию через их территории, а также предлагают наиболее безопасные эвакуационные маршруты", – написали в сообщении представители МИД.

Сегодня посольство Казахстана в Украине сообщило, что планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан.

Ранее, казахстанцы, вернувшиеся из Украины, рассказали, как выбирались из охваченной боевыми действами страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959096-mid-kazahstana-uzhe-bolee-400-kazahstantsev-pokinuli-ukrainu/