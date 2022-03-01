Второй самолет с эвакуированными из Украины казахстанцами прибыл в Нур-Султан

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Второй репатриационный рейс был совершен по маршруту Катовице (Польша) – Атырау – Нур-Султан. Борт прибыл в столичный аэропорт в 21:03 по местному времени, сообщает МИА Казинформ.

Самолет авиакомпании Air Astana вылетел из Польши в 15:30 и благополучно прибыл в Нур-Султан в 21:03.

На борту самолета находились 120 взрослых и четверо младенцев. Во встречающей делегации были родные прилетевших пассажиров, а также представители МИД РК.

Сообщается, что, по данным за 1 марта, украино-польскую границу пересек 361 гражданин Казахстана. Кроме того, сейчас на границе находятся еще 40 казахстанцев.

Также сообщается, что новые репатриационные рейсы будут совершаться по мере того, как вылетающие казахстанцы будут собираться в Катовице.

Напомним, что накануне в Алматы приземлился первый самолет с эвакуированными из Украины казахстанцами. Они рассказали о том, как пересекали границу и с какими трудностями столкнулись, выезжая из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958723-vtoroy-samolet-s-evakuirovannymi-iz-ukrainy-kazahstantsami-pribyl-v-nur-sultan/