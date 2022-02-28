"Сутки стояли на границе": вернувшиеся из Украины казахстанцы рассказали, как выбрались из страны (фото)

Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня ночью в Алматы прилетели казахстанцы, эвакуированные из Украины. Для того, чтобы вывезти жителей нашей страны из военной зоны, был организован репатриационный рейс, передает NUR.KZ.

Для того, чтобы вернуться на родину, казахстанцам пришлось добираться из городов Украины до польского города Катовице. Именно оттуда был организован вылет самолета авиакомпании Air Astana в Алматы.

Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Встретить казахстанцев пришли их родные и близкие. С цветами и шариками, переживавшие все эти дни за родственников, они с нетерпением ждут выхода пассажиров.

Среди встречающих - жена президента авиакомпании Air Astana Питера Фостера Татьяна. Сам Питер Фостер отправился в Киев, чтобы организовать репатриационный рейс.

Татьяна Фостер. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

"На связи были каждые полчаса. Я писала посты, потому что мне так было проще пережить ситуацию. Дети, конечно, расстроились. Я спросила, что я скажу детям, если что-то с ним (мужем - прим. ред.) произойдет? Что папа - герой? Это его выбор" , - рассказала Татьяна.

Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Молодой человек по имени Дастан с сыном встречает супругу, которая оказалась в Украине по работе.

"Обстановка была очень напряженная. Ждем маму, супругу - все рады", - рассказал мужчина.

Сами вернувшиеся казахстанцы благодарили МИД Казахстана, авиакомпанию и всех, кто оказался помощь.

Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

"Очень хорошие ребята нам встречались, все ориентированы на помощь", - рассказывают казахстанцы.

"Мы почти год жили в Украине, приехали туда по работе. Выезд у нас был в четверг, но до Польши мы добрались вчера. Слышали, что бомбят, перестрелки. Я сама слышала недалеко от нас были перестрелки", - рассказывает Асель.

Еще один алматинец, Николай Татаренко рассказал, как выбрался из Львова.

Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

"Я был в первом автобусе, который выехал из Львова. Мы долго стояли на границе, мы стояли сутки. Потихоньку пропускают. Местные помогают переходить границу. Некоторые вещи у нас остались там - мы передали их волонтерам, чтобы они отдали их местным.

МИД организовал автобус, что было непросто, нас сопроводила полиция. Потом нас покормили, привезли в хороший отель, затем мы дождались еще 2 автобуса, и нас вывезли. Активных действий во Львове нет. Была воздушная тревога. По дороге тоже было тихо, но мы находились в 50 км от границы", - рассказал Николай.

Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В Украине он занимался бизнесом. Мужчина отметил, что с радостью вернулся бы в Украину в будущем.

Одним из пассажиров стал Питер Фостер, он вышел из зала прилета одним из последних. Он тоже поделился своими воспоминаниями.

Питер Фостер с супругой. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

"Мы конечно очень рады вернуться. Мы сегодня прилетели из Украины на вместе с 175 пассажирами, включая одну кошку и одну собаку. Саша (сотрудник авиакомпании) и я прибыли в Украину в полночь, в пять часов началась бомбардировка. Мы отправились в посольство, и встретились с послом Дарханом Калетаевым, несколько часов мы работали по плану эвакуации", - сообщил он

Это была сложная ситуация, отметил Фостер.

Питер Фостер. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

"Мы видели, как это начиналось. Эту ночь мы провели в посольстве. Большая часть пассажиров уже прибыла в посольство, и здесь хочется отметить действия посольства, потому что они проявили радушие. На следующее утро конвой из 15 машин направился в сторону Львова. Это была долгая поездка, потому что нужно было тщательно выбирать пути для безопасности. 18 часов у нас ушло, чтобы осуществить поездку. На крайние 100 км у нас ушло 7 часов, чтобы их преодолеть. В консульстве к нам присоединился еще один автобус с пассажирами. Где-то в 5.30 мы прибыли к концу длинной очереди на границе. На оставшиеся 19 км до границы у нас ушло почти 12 часов. В субботу мы были уже в Польше. Ситуация на границе критическая. Там тысячи людей, которые пытаются пересечь границу", - рассказал Питер Фостер.

Он отметил, что посол Казахстана до сих пор находится там, чтобы продолжать эвакуацию казахстанцев.

Завтра в Польшу отправится второй рейс, в целом Фостер пообещал, что репатриационные рейсы будут выполняться, пока не вывезут всех казахстанцев.

Второй репатриационный рейс запланирован на 1 марта.

Кроме того, посольство будет оказывать помощь тем казахстанцам, кто решит остаться в Украине.

Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Напомним, ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными из Украины казахстанцами вылетел из Польши. Сообщалось, что на борту 175 пассажиров, из них 169 взрослых, 6 младенцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958452-vernuvshiesya-iz-ukrainy-kazahstantsy-rasskazali-kak-vybralis-iz-strany/