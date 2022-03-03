Посольство Казахстана обратилось к оставшимся в Украине соотечественникам

Здание посольства Казахстана в Украине. Фото: instagram.com/kazembukr

Посольство Казахстана в Украине через свой официальный Telegram-канал в очередной раз обратилось к нашим соотечественникам, еще не эвакуированным из иностранного государства.

"Уважаемые граждане Республики Казахстан!

3 марта 2022 года в 08:30 утра от посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан.

Вместительность автобуса – 18 мест", – проинформировали в посольстве.

Адрес посольства: улица Ю. Ильенко, 26.

Контактный номер: +38 (044) 483-15-96.

Казахстанцев призвали отслеживать актуальную информацию в соцсетях и аккаунтах мессенджеров посольства Республики Казахстан в Украине:

Инстаграм – kazembukr;

Фейсбук – KazEmbassyUkr;

Телеграм – t.me/KZembassyinUKR.

Напомним, во вторник в Нур-Султан прибыл второй по счету самолет с эвакуированными из Украины казахстанцами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958964-posolstvo-kazahstana-obratilos-k-ostavshimsya-v-ukraine-sootechestvennikam/