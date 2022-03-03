Информацию об отправке казахстанских военных и техники в Украину опровергли в Минобороны

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Министерстве обороны Казахстана дали официальный комментарий по поводу информации о том, что казахстанских военнослужащих якобы направляют в Украину, передает NUR.KZ.

"Информация касательно якобы направления казахстанских военнослужащих и военной техники в Украину, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности.

Решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает Парламент на основании соответствующего предложения Президента страны.

До принятия соответствующего постановления Парламента Министерство обороны не имеет полномочий для направления воинского контингента в то или иное государство. Переговоры по данному вопросу Министерство обороны Казахстана не проводит", - сообщили в ведомстве.

Тем не менее, в Минобороны отметили, что мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проводятся в плановом порядке.

"Касательно перемещения военной техники напоминаем, что с 25 февраля по 3 марта текущего года направлена военная техника из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а также из Алматинского в Актауский гарнизон.

С 1 по 4 марта 2022 года передвижение техники Вооруженных сил планируется из Шымкента в Тараз, Туркестан, на полигон "Айша-Биби" и в обратном направлении.

В указанный период также осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом из Западного Казахстана в южную часть страны для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Также, в Минобороны рассказали, почему сейчас усиливается казахстанская армия и зачем было принято решение о покупке новых систем вооружения.

Кроме того, ранее стало известно, что Алихан Смаилов подписал постановление о призыве офицеров запаса на воинскую службу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959083-informatsiyu-ob-otpravke-kazahstanskih-voennyh-i-tehniki-v-ukrainu-oprovergli-v-minoborony/