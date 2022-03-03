Казахстанцы потратили сутки, чтобы преодолеть 90 километров из Киева до Львова (видео)

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Казахстанцы, вернувшиеся домой из Украины, рассказали, как выбирались из охваченной боевыми действами страны - путь, который в обычный день занял бы чуть больше часа, люди преодолевали больше суток. Пережитым они поделились с телеканалом КТК.

Второй самолет с эвакуированными из Украины казахстанцами приземлился в Нур-Султане 1 марта. На родину вернулись 124 человека, четверо из них - младенцы. И каждого, кто преодолел столь нелегкий путь, родные и близкие встречали цветами и крепкими объятиями.

Для казахстанца Карима Ажикулова Киев стал вторым домом. Там он с семьей прожил восемь лет. Уехал на Украину по работе, планировал когда-нибудь вернуться на родину, но и не предполагал, что все произойдет таким образом.

"Мы добирались своим ходом, на своей машине, там ее оставили – на границе уже оставил друзьям. Как раз 24-го числа утром оказался во Львовской области – на работе, в командировке. И с семи утра там, где я находился, в 15 километрах находилась военная часть, вертолетная. И оттуда были взрывы. После мы узнали, что по вертолетной части был нанесен ракетный удар", - вспоминает Карим.

Некоторые из эвакуированных казахстанцев в Украину полетели на отдых. Теперь об этом отпуске вспоминают с ужасом. Особенно нелегкой оказалась дорога из Киева до Львова. Но поддержка волонтеров согревала всех, кто торопился домой.

"90 километров мы преодолевали сутки. А люди двое, трое, четверо и больше суток стоят там, чтобы преодолеть эти 90 километров. А украинская сторона, волонтеры, жители местные – они кормят последним, понимаете? Чай дают горячий, супчик варят, то есть они делятся тем, что у них есть", - рассказывает Жанар Кадырбекова.

Как отмечает телеканал, организовать эвакуацию казахстанцев было нелегко и стоило немалых денег. Но эта работа будет продолжена - в зоне военного конфликта все еще остаются наши граждане. Для них временным убежищем стало посольство.

"В самой зоне конфликта в Киеве, в посольстве именно находятся 30 человек вместе с послом и сотрудниками. Все тоже обеспечены питанием. Также мы ждем с Харькова 20 человек. Транспорт сейчас очень дорогой, эвакуационный – до 10-15 тысяч долларов, то есть автобус до Львова и дальше до границы и до Катовице. Поэтому сейчас решается вопрос с финансированием", - сообщил советник-посланник посольства РК в Украине Сергей Коновалов.

Между тем накануне МИД Казахстана обратился к соотечественникам и призвал их воздержаться от поездок в Украину.

Источник: КТК

Напомним, сегодня ожидается третий репатриационный рейс из Украины. В связи с этим посольство Казахстана обратилось к оставшимся в Украине казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958981-kazahstantsy-potratili-sutki-chtoby-preodolet-90-kilometrov-iz-kieva-do-lvova-video/