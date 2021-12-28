Алматинцы останутся без праздничного салюта на Новый год

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Праздничного салюта на Новый год в Алматы не будет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В штабе такое решение объяснили эпидситуацией с коронавирусом.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по КВИ в целях предупреждения случаев заражений граждан при массовых скоплениях праздничный фейерверк 31 декабря в Алматы не планируется", – отметили в горштабе по предупреждению распространения COVID-19.

Согласно данным матрицы оценки эпидситуации, Алматы находится в "зеленой" зоне по темпам распространения КВИ. За прошедшие сутки в южной столице зафиксировали 49 случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что без праздничного салюта останутся жители еще одного казахстанского мегаполиса – Нур-Султана. Отметим, что запуск фейерверков отменяется в столице и Алматы уже второй год подряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948982-almatintsy-ostanutsya-bez-prazdnichnogo-salyuta-na-novyy-god/