Новогодний салют отменили в Нур-Султане

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Жители столицы встретят 2022 год без праздничного салюта, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление культуры города Нур-Султан.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в управлении культуры, власти столицы приняли решение отменить праздничный салют, традиционно устраиваемый в полночь 1 января в честь наступления Нового года.

Отметим, что запуск фейерверков отменяется в городе уже второй год подряд: такое же решение было принято незадолго до наступления 2021 года.

Напомним, что 19 декабря в столице зажгли главную новогоднюю елку страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948902-novogodniy-salyut-otmenili-v-nur-sultane/