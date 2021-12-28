Ученые из ЮАР заявили, что антитела после "омикрона" способны нейтрализовать "дельту"

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Ученые из ЮАР в ходе исследования выяснили, что вариант "дельта" нейтрализуется антителами, которые вырабатываются в организме переболевших "омикроном". Сообщение появилось в Twitter.

Участниками исследования были 30 человек. Все они были инфицированы новым штаммом "омикрон". Среди них были невакцинированные и привитые от COVID-19.

Ученые отметили интересную особенность. В организме у переболевших новым вариантом выработались антитела, который эффективны против штамма "дельта".

"Мы также увидели, что у тех же людей, особенно у вакцинированных, развился повышенный иммунитет к варианту "дельта", - говорит один из авторов исследования, сотрудник Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алекс Сигал.

Это также привело к тому, что у таких пациентов снижается риск повторного заболевания "дельтой".

Сигал предположил, что вирулентность "омикрона" может сыграть значительную роль в вытеснении в будущем "дельты".

Ранее вирусологи назвали способ нейтрализовать штамм "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948959-uchenye-iz-yuar-zayavili-chto-antitela-posle-omikrona-sposobny-neytralizovat-deltu/