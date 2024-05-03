"Столкнулась с тотальным враньем": Ивлеева дала первое интервью после "голой вечеринки"

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева прервала молчание после громкого скандала с "голой вечеринкой" и дала интервью, в котором рассказала о жизни после "отмены", передает NUR.KZ.

"Голую вечеринку" Ивлеева называет поворотным событием в жизни. Еще бы - с негативными последствиями для себя и своей карьеры столкнулась не только Настя, но и ее гости - Лолита, Филипп Киркоров, Глюкоза и многие другие. Блогерша убеждена, что мероприятие прошло "не в то время".

"Я создала разрыв между мной и обществом. Извинения были искренней реакцией. Как восприняла общественность - мне плевать. Я была искренней, это было честно, это было на эмоциях. Многие не оказывались в той ситуации, в которой была я", - заявила Ивлеева.

Напомним, сразу после первых возмущений в адрес Ивлеевой и ее "голой вечеринки" она записала видео, в котором раскаялась и попросила прощения у публики и у звездных гостей, которые тоже столкнулись с массовой "отменой". Настя призналась, что некоторые звезды, посетившие злополучную тусовку, перестали с ней общаться.

"Я не держу ни на кого зла. Всем мир", - коротко ответила телезвезда. После, однако, она напела припев песни Аллы Пугачевой "Сильная женщина", со смешком отметив, что пела ее все четыре месяца после скандала.

Также Ивлеева прокомментировала циркулирующие слухи о том, что она якобы покинула Россию. Блогерша призналась - такого желания никогда не было, ведь на родине у нее "семья, друзья, бизнес, работа и аудитория".

"Я столкнулась с тотальным враньем. Яркие показатели. Один Telegram-канал писал, что в моем офисе проводятся обыски, хотя не было такого. Но это разжигание неадеквата и шумихи лишней. Был яркий вброс про отъезд в Дубай. Зачем поступать так с человеком?" - сказала Настя.

Недавно Настю Ивлееву обвинили в дискредитации ВС РФ: суд назначил ей штраф.