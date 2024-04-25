Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ивлееву обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ: суд назначил наказание

Опубликовано:

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации - сама она вину не признала, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Череда неудач Насти Ивлеевой после крупного скандала с "голой вечеринкой" продолжается - теперь ее обвинили в дискредитации ВС РФ. Как сообщает Mash, 16 апреля текущего года суд зарегистрировал административный протокол о публичной дискредитации армии - поводом стали посты с черным квадратом и голубем мира, выложенные в соцсети.

Сегодня Ивлееву признали виновной - при этом сама она на заседание не пришла и вину не признала. Телеведущей и блогерше назначили штраф на сумму в 50 тысяч рублей (около 242 тысяч тенге - прим. ред.).

После скандальной вечеринки Настя Ивлеева пропала из соцсетей и вернулась лишь 23 февраля, чтобы поздравить российских мужчин с праздником.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2091317-nastya-ivleeva-diskreditirovala-vooruzhennye-sily-rf-sud-naznachil-nakazanie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.