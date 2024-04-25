Ивлееву обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ: суд назначил наказание

Блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации - сама она вину не признала, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Череда неудач Насти Ивлеевой после крупного скандала с "голой вечеринкой" продолжается - теперь ее обвинили в дискредитации ВС РФ. Как сообщает Mash, 16 апреля текущего года суд зарегистрировал административный протокол о публичной дискредитации армии - поводом стали посты с черным квадратом и голубем мира, выложенные в соцсети.

Сегодня Ивлееву признали виновной - при этом сама она на заседание не пришла и вину не признала. Телеведущей и блогерше назначили штраф на сумму в 50 тысяч рублей (около 242 тысяч тенге - прим. ред.).

После скандальной вечеринки Настя Ивлеева пропала из соцсетей и вернулась лишь 23 февраля, чтобы поздравить российских мужчин с праздником.