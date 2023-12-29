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"Привыкаю быть домохозяйкой": "отмененная" из-за "голой" вечеринки Лолита взялась за швабру

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Лолита Милявская
Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита Милявская после всеобщей "отмены" не унывает - она взялась за швабру и привыкает быть домохозяйкой. "Жизнь есть жизнь", - говорит 60-летняя певица в опубликованном видео, передает NUR.KZ.

60-летняя Лолита решила пустить всеобщую "отмену" во благо. Звезда не унывает - она взялась за швабру и привыкает быть домохозяйкой.

"Жизнь есть жизнь", - говорит Милявская, моя пол в квартире впервые за два месяца.

"Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой… А еще скоро весна и кусты надо подрезать…", - пишет под видео Лолита.

Напомним, в недавнем интервью Милявская рассказала, что столкнулась с отменой своих концертов после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Певица выпускала обращение, в котором сказала, что она и другие участники "шли на арт-выставку, на арт-объект". По словам Милявской, ее также "вырезают из эфиров".

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться», — сказала певица.

Скандал с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой

Все гости той самой злополучной вечеринки Ивлеевой продолжают сталкиваться с отменой во всех проявлениях. Напомним, на мероприятии, кроме Лолиты, были замечены Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Глюкоза и многие другие.

Продюсер Максим Фадеев заявил, что перезапустит проект "Глюкоза" без Натальи Ионовой - по его словам, она "дискредитирует концепцию проекта". Официальный сайт Киркорова заблокировали, несмотря на его попытки оправдаться. Дима Билан, в свою очередь, отметил, что посещение светских мероприятий — это часть его профессии, и что хотя он знал о дресс-коде, не представлял, что будет происходить на вечеринке Ивлеевой.

Сама Ивлеева записала 21-минутный "крик души" в попытках найти прощение у общественности и получить второй шанс. Между тем, суд признал "голую" вечеринку "пропагандой нетрадиционных отношений".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2053216-privykayu-byt-domohozyaykoy-otmenennaya-iz-za-goloy-vecherinki-lolita-vzyalas-za-shvabru/

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