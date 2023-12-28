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"Дискредитирует концепцию": Фадеев перезапустит "Глюк’oZa" без Ионовой из-за скандала с "голой" вечеринкой

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Максим Фадеев и Наталья Ионова
Максим Фадеев и Наталья Ионова. Фото: instagram/ @fadeevmaxim, @glukozamusic

Максим Фадеев сообщил, что перезапустит проект "Глюк’oZa" с новым лицом. Виной всему присутствие Натальи Ионовой на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, передает NUR.KZ.

Максим Фадеев негативно высказался о присутствии своей бывшей артистки Натальи Ионовой, которую большинство знает как Глюкозу, на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. В опубликованном в Instagram посте российский продюсер объявил о том, что перезапустит проект "Глюк’oZa".

"Многие ее (Ионову - прим. ред.) знают под именем Глюк’oZa, хотя это на самом деле - название группы, а не ее псевдоним. В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде", - пишет Фадеев.

Продюсер также заявил, что Наталья Ионова "дискредитирует концепцию проекта". Нелестно Фадеев отозвался и о качестве музыки, которую певица выпускает после ухода от него, и заявил, что больше не хочет ассоциировать себя с Ионовой.

"Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта - прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом.

Проект Глюк’oZa - это два альбома - Москва и Глюк’oZa Nostra. Все остальное - это уже изыски Ионовой и Ко. Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать - это все равно подделка", - говорит бывший продюсер Натальи.

Сама Ионова выпады Фадеева пока никак не прокомментировала. Отметим, что она до сих пор использует псевдоним Глюкоза - как на сцене, так и в социальных сетях.

К слову, все гости той самой злополучной вечеринки Ивлеевой продолжают сталкиваться с отменой во всех проявлениях. Напомним, на мероприятии были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Глюкоза и многие другие.

Стало известно, что официальный сайт Киркорова заблокировали, несмотря на его попытки оправдаться. Дима Билан, в свою очередь, отметил, что посещение светских мероприятий — это часть его профессии, и что хотя он знал о дресс-коде, не представлял, что будет происходить на вечеринке Ивлеевой.

Сама Ивлеева записала 21-минутный "крик души" в попытках найти прощение у общественности и получить второй шанс. Между тем, суд признал "голую" вечеринку так называемой "пропагандой нетрадиционных отношений".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2053018-diskreditiruet-kontseptsiyu-fadeev-perezapustit-glyukoza-bez-ionovoy-iz-za-skandala-s-goloy-vecherinkoy/

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