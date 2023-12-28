Официальный сайт Киркорова заблокировали после скандала с "голой" вечеринкой Ивлеевой

Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокировали после скандала с "голой" вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Произошедшее прокомментировала пресс-секретарь певца, передает NUR.KZ.

Официальный сайт российского артиста Филиппа Киркорова заблокировали. Об этом сообщил ряд СМИ. При переходе на сайт kirkorov.ru выдает ошибку 4030, убедился корреспондент NUR.KZ.

"Сайт заблокирован. Пожалуйста, зайдите позднее", – говорится на экране.

Официальный сайт Филиппа Киркорова. Скриншот: kirkorov.ru

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что ошибкой занимается техническая поддержка, передает РИА Новости.

"Нет, пока нет (информации по сайту – прим. издания). Занимается техподдержка. Спасибо", – заявила она.

Скандал с вечеринкой Анастасии Ивлеевой

Недавно известная телеведущая, актриса и блогер Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с российскими знаменитостями в московском клубе "Мутабор". Дресс-код был "голый" – все звезды появились в полупрозрачных нарядах. Среди гостей мероприятия были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Глюкоза и многие другие.

Вечеринка обернулась скандалом – она возмутила российских провоенных блогеров, депутатов Думы, общественников и православных активистов.

Сама Ивлеева уже дважды принесла публичные извинения, во второй раз это было уже 21-минутное видео, в котором знаменитость даже заплакала. Массовые извинения стали приносить и другие звезды, замеченные на вечеринке. Например, Филипп Киркоров заявил, что знал о дресс-коде, но "не знал о характере событий", позже певец лично объяснился перед пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Кроме того, в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей. Истцы требуют перечислить всю сумму в фонд поддержки участников войны "Защитники Отечества".

Недавно суд в Москве признал "голую" вечеринку Ивлеевой "пропагандой ЛГБТ" в России.