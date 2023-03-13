Ведущий "Оскара" пошутил о прошлогоднем инциденте с пощечиной Уилла Смита (видео)

Джимми Киммел за кулисами "Оскара". Фото: Al Seib / A.M.P.A.S. via Getty Images

Известный американский телеведущий Джимми Киммел, который в этот раз был ведущим 95-й церемонии "Оскара", пошутил над прошлогодним инцидентом между Уиллом Смитом и Крисом Роком, передает Variety.

Свой монолог на церемонии престижной кинопремии комик и телеведущий Джимми Киммел начал с шутки про Уилла Смита и его пощечины Крису Року на прошлогоднем "Оскаре".

"Сегодня номинированы пять ирландских актеров, что означает, что шансы на драку только что значительно возросли", – пошутил Киммел.

Зал рассмеялся.

"Мы хотим, чтобы вам было весело, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и, что самое главное, чтобы я чувствовал себя в безопасности.

Поэтому у нас тут строгие правила. Если кто-нибудь в этом театре (церемония традиционно проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе – прим. ред.) совершит акт насилия в любой момент во время шоу, вам будет вручен "Оскар" за лучшего актера и разрешено произнести 19-минутную речь", – пошутил телеведущий, намекая на победу Смита и его долгую речь в 2022 году.

Затем Киммел предупредил о кризисной команде, которая будет работать над подобными инцидентами, если таковые произойдут.

"Но если говорить серьезно, то в академии работает кризисная команда. Если во время шоу произойдет что-то непредсказуемое или связанное с насилием, сидите там и ничего не делайте. Может быть, даже обнимите нападавшего", – сказал Киммел.

Это не единственный раз, когда ведущий на "Оскаре" затронул инцидент со Смитом и Роком. Когда церемония длилась почти уже два часа, он в шутку обратился к залу со словами: "В этот момент шоу кто-то немного скучает по пощечинам, верно?"

К слову, на этот раз на "Оскар" в актерских номинациях были действительно номинированы пять ирландских артистов – Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Барри Кеоган и Керри Кондон за "Банши Инишерина" и Пол Мескал за "Солнце мое".

Напомним, что "Оскар" также сегодня взял документальный фильм про отравление Навального.

Об остальных победителях можно узнать здесь.

Инцидент с пощечиной на "Оскаре"

На прошлой церемонии "Оскара" в 2022 году, которая прошла в марте, американский комик и актер Крис Рок представлял номинацию "Лучший документальный фильм". Во время своей речи Рок неудачно пошутил о супруге Уилла Смита Джаде, которая вместе с мужем сидела в это время в зале.

"Джада, я люблю тебя. Не терпится увидеть тебя во второй части "Солдата Джейн", – пошутил Рок в адрес Джады Пинкетт-Смит.

Суть его шутки заключалась в том, что Джада за несколько месяцев до церемонии публично призналась, что страдает алопецией – выпадением волос, которое приводит к их потере на определенных участках головы. Актрисе из-за недуга пришлось побрить голову.

В фильме "Солдат Джейн" 1997 года, в котором, кстати, супруга Уилла Смита не играла, героиня Деми Мур также бреется налысо, когда заступает на военную службу.

Уиллу шутка о его жене не понравилась. Вначале актер выкрикнул с места фразу: "Не смей произносить имя моей жены", а затем встал, направился к сцене и дал пощечину Крису Року.

Вскоре Смит принес извинения Року. Он назвал свое поведение неприемлемым и непростительным. Позже актер объявил об уходе из киноакадемии.

Кроме того, после скандала Смиту запретили посещать церемонию или другие мероприятия Академии в течение следующих 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2012624-veduschiy-oskara-poshutil-o-proshlogodnem-intsidente-s-poschechinoy-uilla-smita-video/