Уилл Смит объявил об уходе из Киноакадемии после инцидента на "Оскаре"

Уилл Смит. Фото: instagram.com/willsmith

Актер Уилл Смит объявил о своем уходе из Академии кинематографических искусств и наук США после того, как ударил на церемонии вручения "Оскара" ведущего Криса Рока. Об этом сообщает издание Deadline.

"Мои действия на 94-й церемонии были шокирующими, болезненными и непростительными. Список тех, кому я причинил боль, длинный. Он включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и глобальную аудиторию зрителей.

Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и быть отмеченными за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце.

Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание, которое правление сочтет целесообразным", - приводит заявление Уилла Смита издание.

Напомним, актер ударил комика Криса Рока на "Оскаре" из-за шутки о выпадении волос его жены Джады. Позже он принес ведущему публичные извинения. Крис Рок тоже высказался об инциденте с Уиллом Смитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1963221-uill-smit-obyavil-ob-uhode-iz-kinoakademii-posle-intsidenta-na-oskare/