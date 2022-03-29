Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за удар по лицу на "Оскаре"

Уилл Смит. Фото: Lionel Hahn/Getty Images

Американский актер Уилл Смит принес публичные извинения комику Крису Року, которого ударил за штуку о его супруге на "Оскаре".

Актер на своей странице в Instagram написал, что насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Он считает, что его поведение было неприемлемым и непростительным.

Смит добавил, что слушать шутки в свой адрес – это часть работы актера. Однако шутка о состоянии здоровья его жены Джады была для него невыносимой, поэтому он отреагировал эмоционально.

"Я хочу публично перед тобой извиниться, Крис, я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть", – заявил актер.

Напомним, на 94-й церемонии американской киноакадемии "Оскар" голливудский актер Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика Криса Рока. Последний пошутил о его супруге Джаде Пинкетт-Смит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1962488-uill-smit-izvinilsya-pered-krisom-rokom-za-udar-po-litsu-na-oskare/