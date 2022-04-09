Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию "Оскара"

Пощечина Уилла Смита Крису Року на церемонии "Оскар". Фото: Robyn Beck/AFP/Getty Images

После скандала с пощечиной на церемонии вручения премии "Оскар-2022" Американская киноакадемия решила запретить актеру Уиллу Смиту посещать церемонию или другие мероприятия Академии в течение следующих 10 лет.

28 марта на 94-церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит дал пощечину ведущему Крису Року за шутку про жену актера.

Вокруг этого инцидента разразился скандал, а через 12 дней, как сообщает издание Hollywood Reporter, киноакадемия опубликовала открытое письмо, в котором говорится следующее.

"Совет директоров постановил, что в течение 10 лет, с 8 апреля 2022 года, господин Смит не сможет посещать какие-либо мероприятия или программы Академии, лично или виртуально, включая, помимо прочего, церемонии награждения Американской киноакадемии", – говорится в официальном письме президента и генерального директора Академии.

Уилл Смит отреагировал на это решение с пониманием.

"Я принимаю и уважаю решение Академии", – сказал он изданию Page Six.

Напомним, что после инцидента Уилл Смит публично принес свои извинения Крису Року.

Позже американский актер сообщил, что решил уйти из Академии кинематографических искусств и наук США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1964262-uillu-smitu-na-10-let-zapretili-poseschat-oskar/