Документальный фильм про отравление Навального взял "Оскар"

Слева направо: Дарья, Юлия и Захар Навальные, Дэниел Роэр. Фото: Kevin Winter / Getty Images

Картина, рассказывающая о заговоре с целью убийства российского политика Алексея Навального, получила "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", передает CNN.

В Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония вручения самой престижной кинонаграды "Оскар". Лучшим документальным фильмом стал "Навальный" Дэниела Роэра, рассказывающий о политическом взлете политика, его выживании после покушения на жизнь путем отравления и последующем тюремном заключении.

Премьера документального фильма состоялась на "Сандэнсе" в январе 2022 года. Напомним, что в феврале картина также получила премию BAFTA.

На сцену для получения награды вышли сам режиссер Дэниел Роэр, супруга Алексея Юлия, а также их дети – Дарья и Захар Навальные.

В своей речи Дарья Навальная сказала, что главная цель работы ее отца и антикоррупционного фонда состоит в том, чтобы Россия стала свободным государством и частью нормального западного демократического сообщества.

Тем временем стали известны и другие победители в следующих категориях:

Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис из "Все везде и сразу";

Лучший актер второго плана – Ке Хюи Куан из "Все везде и сразу";

Лучший иностранный фильм – "На Западном фронте без перемен", Германия;

Лучший анимационный фильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо";

Лучший короткометражный фильм — "Прощание по-ирландски";

Лучшая операторская работа — "На Западном фронте без перемен", Джеймс Френд;

Лучший грим и прически — "Кит";

Лучшие костюмы — "Черная Пантера: Ваканда навеки";

Лучший документальный короткометражный фильм — "Заклинатели слонов";

Лучший короткометражный анимационный фильм — "Мальчик, Крот, Лис и Конь".

Отравление Навального

20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, направлявшегося в Москву. Из-за этого была совершена экстренная посадка в Омске. Политика срочно госпитализировали в больницу Омска с острым отравлением веществом, которое вызывает галлюцинации. Через некоторое время стало известно, что Навальный впал в кому.

22 августа его увезли из Омска в Берлин для продолжения лечения. Спустя время стало известно, что в организме Навального были обнаружены следы боевого отравляющего вещества. 7 сентября Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ.

1 октября Алексей Навальный открыто обвинил в своем отравлении президента России Владимира Путина.

Арест и заключение Навального

30 декабря 2020 года стало известно, что Следственный комитет России возбудил против Алексея Навального новое уголовное дело о мошенничестве.

В начале 2021 года возвратившегося в Россию Навального задержали прямо в аэропорту Москвы. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

В конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

В марте 2022 года Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012594-film-pro-navalnogo-vzyal-oskar/