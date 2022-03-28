Уилл Смит ударил Криса Рока на "Оскаре" из-за шутки о выпадении волос его жены Джады

Уилл СМТ ударил Криса Рока на "Оскаре". Кадр из видео: YouTube/The Guardian

На 94-й церемонии американской киноакадемии "Оскар" голливудский актер Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика Криса Рока. Последний пошутил о его супруге Джаде Пинкетт-Смит.

"Джада, я люблю тебя. Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя во второй части "Солдата Джейн", - пошутил Рок в адрес Джады Пинкетт-Смит.

Дело в том, что 50-летняя супруга Уилла Смита недавно сообщила, что страдает алопецией - выпадением волос, которое приводит к их потере на определенных участках головы. Актриса из-за этого побрила голову.

А в фильме "Солдат Джейн" 1997 года, в котором, кстати, Джада не играла, героиня Деми Мур также бреется налысо, когда заступает на военную службу.

Шутка комика вызвала неодобрение со стороны Пинкетт-Смит. На сцену тут же поднялся ее супруг Уилл и ударил Рока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1962347-uill-smit-udaril-krisa-roka-na-oskare-iz-za-shutki-o-vypadenii-volos-ego-zheny-dzhady/