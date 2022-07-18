"Завтра Нуртас и его сподвижники запретят носить открытое": Алагузова об отмене проката кинокартин

Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

После требования Нуртаса Адамбая отменить прокат очередной кинокартины отечественные знаменитости вновь высказались на эту тему. Так, Баян Алагузова отметила, что подобные ограничения нарушают ее права, и напомнила, что сам Адамбай переодевался в женщину для своей роли келинки Сабины, передает NUR.KZ.

Баян Максаткызы, которая ранее уже высказала свое мнение об отмене проката мультфильма "Базз Лайтер", решила вновь поднять эту тему на своей странице.

"Сначала нам запретят смотреть мультик, потом фильм, потом второй, прикрываясь законом о правах ребенка (вроде безобидно, ну что там, всего лишь фильм или мультик?). Странно, почему тогда нам до сих пор не запретили "Инстаграм", "Тик-ток", "Фейсбук" - да впрочем, все сети, откройте и посмотрите, сколько там соблазнов? Красивых мальчиков, призывающих к "близкому знакомству", вы о чем вообще?

И уже завтра с нашего общего согласия нам, женщинам, Нуртас и его сподвижники запретят носить открытое, красить волосы, делать маникюр, так как это запрещено верой (там много чего нельзя). Ну, а послезавтра мы все, того не замечая, окажемся в Афганистане ну или в Туркменистане. Вы этого хотите?", - высказалась продюсер.

Алагузова заявила, что она категорически против запретов.

"Пока все безобидно, и Нуртас просит запретить очередной фильм, у него это получается. Пока мы все это позволяем. Я против запретов, это нарушает мои права, по крайней мере, пока мы живем по Конституции.

Для тех, кому интересно, боюсь ли я, что мои дети пойдут "не туда" - не боюсь, я с самого детства вела с ними долгие профилактические беседы, говорила и показывала, что люди бывают разные, не плохие не хорошие - разные. И что каждый воспитанный человек обязан уважать права и свободы любого гражданина этой земли.

И я обязательно расскажу об этом своим внукам и покажу им все мультики, чтобы они знали, где правда, где ложь, где хорошо, где плохо! Обязательно покажу и расскажу, чтобы они потом, как дикари, широко раскрыв глаза: "а что и такое бывает?" - не спрашивали", - добавила актриса.

Она подчеркнула, что хочет приходить в кинотеатр и самостоятельно выбирать, что ей смотреть, а что не стоит.

"Я не попираю права верующих, у каждого свой путь в Богу, и я очень прошу еще раз Нуртаса Адамбая прекратить нарушать мои права, Нуртас, я хочу ходить в кино без твоей цензуры. Ну или начну топить за "Келинку Сабину" - она, как представитель мужской половой принадлежности, переодета в женщину, равно как трансвеститы в клубах играют в женщин. «Запретить» - вдруг моя внучка увидит, и ее детская психика будет в шоке? Ты заработал на этом шикарном образе, тебе никто не запрещал!" - напомнила Баян.

Напомним, ранее Нуртас Адамбай резко высказывался против проката в Казахстане мультфильма от студии Disney "Базз Лайтер" из-за политики компании касательно ЛГБТ-персонажей.

15 июля стало известно, что новый мультфильм показывать в Казахстане не будут.

Позже министр культуры и спорта Даурен Абаев прокомментировал решение прекратить прокат мультфильма "Базз Лайтер". Он заявил, что в Сети была запущена петиция с требованием запретить показ данной картины в Казахстане, собравшая 35 тысяч подписей. Министр подчеркнул, что "Базз Лайтер" не был запрещен – было принято решение не запускать фильм в прокат.

Между тем, Нуртас Адамбай выступил против проката в Казахстане уже другой кинокартины - сиквела "Тора".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1978927-zavtra-nurtas-i-ego-spodvizhniki-zapretyat-nosit-otkrytoe-alaguzova-ob-otmene-prokata-kinokartin/