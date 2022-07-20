"К чему вы своих детей готовите?": Нурлан Батыров о ситуации с мультфильмом "Базз Лайтер" (видео)

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Актер Нурлан Батыров высказался по поводу ситуации вокруг мультфильма "Базз Лайтера". Он заявил, что на восприятие мира ребенка влияют прежде всего его родители. Сам мультфильм он назвал "крутой историей", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Нурлан Батыров пошутил, что будет отправлять мультфильм "Базз Лайтер" всем детям Казахстана.

"Ну что, ребятки, я посмотрел "Базз Лайтер". Сказать, что там такая колоссальная пропаганда, что ваши дети станут гомосексуалистами, лесбиянками и что вообще их жизнь закончится - чего-то такого я не увидел. Да, там есть такой персонаж. Ну как бы вот есть и есть. Там особо, мне кажется, дети не поймут. Здесь надо больше погружаться в саму историю, какой крутой мультфильм, какая крутая история", - высказался Нурлан.

Он также затронул тему самих запретов на подобные кинокартины.

"Я вообще не понимаю, к чему вы своих детей готовите? Завтра ваши дети уедут учиться за границу (о чем мечтает каждый родитель, чтобы их чадо получило лучшее образование), и вы хотите, чтобы они позорились и смотрели на таких людей, как дикий человек? Это есть в мире! Успокойтесь уже!

Не дай Бог, не допусти Всевышний, ваш ребенок, учась за границей, только посмеет агриться на таких людей, его с позором выгонят и депортируют их страны! Что будет позором для вас же. И не будем забывать, что студенты из разных стран ежегодно поступают в наши вузы, и среди них, не исключено, есть такие. Задумайтесь!" - призвал он.

Батыров напомнил, что восприятие мира ребенка напрямую связано с его родителями.

"Ничто на него так не повлияет, как вы сами. Есть отличное выражение: "Не воспитывайте ребенка, воспитывайте себя, в конце концов он в любом случае будет похож на вас". Ваши дети - это отражение вас самих", - написал Нурлан.

Напомним, продюсер и актер Нуртас Адамбай выступил против Disney из-за ЛГБТ. Позже стало известно, что мультфильм "Базз Лайтер" не покажут в Казахстане из-за поцелуя персонажей. Министр Абаев заявил, что не запрещал показ мультфильма, был отменен прокат.

Отмена проката мультфильма возмутила казахстанских знаменитостей. Продюсер Баян Алагузова отметила, что подобные ограничения нарушают ее права. А недавно Нуртас Адамбай также выступил против проката сиквела "Тора" в Казахстане.

Накануне Адамбай высказался по поводу своей роли в комедии "Келинка Сабина". Он заявил, что его фильмы не пропагандируют ЛГБТ, так как это всего лишь роль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1979273-k-chemu-vy-svoih-detey-gotovite-nurlan-batyrov-o-situatsii-s-multfilmom-bazz-layter-video/