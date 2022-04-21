Замначальника полиции Алматы ответил на обвинения жертвы финпирамиды

Рустам Абдрахманов. Фото: из личного архива

Замначальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов ответил на обвинения обманутой вкладчицы по делу Mudarabah Capital в том, что якобы он планирует закрыть уголовное дело. 11 апреля женщина совершила самоподжог, передает корреспондент NUR.KZ.

"В рамках уголовного дела нами привлекаются к ответственности 14 человек, из них 10 находятся под стражей, двое объявлены в розыск с санкцией "содержание под стражей", в отношении одной избрана мера "залог", и один находится на подписке о невыезде. Деяния каждого подозреваемого нами были квалифицированы, им предъявлены обвинения", - рассказал Рустам Абдрахманов.

Расследуемое уголовное дело берет свое начало с апреля 2021 года, говорит полицейский, сейчас оно находится на стадии завершения. На днях мера пресечения была изменена четырем подозреваемым, сообщил он.

"Я видел в соцсетях, как вкладчица Багила Досмаилова прямо обвиняет меня в том, что я непонятно по каким причинам хочу закрыть уголовное дело - дословно, это на ее страницах было в публикациях описано. Как можно закрыть уголовное дело, в котором подозреваемыми признаны 14 человек, 10 из которых арестованы?" - задался вопросом Абдрахманов.

Что касается женщины, которая совершила самоподжог в Нур-Султане, то замначальника полиции сообщил, что ранее проводил встречу с ней и группой других людей в Алматы.

"Досмаилова в самоподжоге обвинила меня. Я - как человек, имеющий непосредственное отношение к органу расследования, хочу довести до вас, что все фигуранты по делу - 14 человек, - в том числе и те лица, о которых говорила Досмаилова, они находятся под стражей.

8 апреля, в пятницу, эту группу людей, которые находились перед зданием МВД в понедельник, я принимал в Департаменте полиции Алматы. Они также выражали недовольство ходом расследования. Я их принял, попытался ответить на их вопросы, однако я остался неуслышанным. Люди были в эмоциональном повышенном состоянии. В понедельник они поехали в Нур-Султан", - сообщил .

Он отмечает, что в конце марта Досмаилова, находясь у здания Генпрокуратуры, устраивала одиночный пикет с плакатом "Посадите Мейржана".

"Позиция Досмаиловой теперь изменилась в отношении блогеров. Причина мне неизвестна, проверять ее мы не будем, так как Досмаилова является потерпевшей и сейчас находится в медицинском учреждении. Как вариант, возможно, состоялось возмещение ущерба, но даже если это произошло - это нормальный процесс.

В УПК есть норма, где расследование по уголовному делу может быть прекращено за примирением сторон. Но в данном случае уголовное дело относится к категории тяжких и за примирением такая категория дел не прекращается", - заключил Абдрахманов.

По его словам, общий ущерб составил 5 млрд тенге, а количество официально обратившихся пострадавших - 169 человек.

Рустам Абдрахманов также объяснил, что вайнерам Туребаеву и Шерниязову изменили меру пресечения, во-первых, из-за увеличившейся во время следствия суммы общего ущерба, во-вторых - так как их действия дополнительно квалифицировали как участие в составе ОПГ.

Напомним, что 11 апреля вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султане.

На брифинге в СЦК начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о ходе уголовного дела касательно финансовых пирамид Mudarabah Capital, Astex.kz и ACD Technology. Он отметил, что в ближайшее время дело планируется завершить и направить в суд.

Кроме того, вчера по делу о создании финпирамиды Мейржана Туребаева и еще троих человек взяли под стражу на 10 суток.

В феврале блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Позже Туребаев ответил на обвинения в создании финпирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966183-zamnachalnika-politsii-almaty-otvetil-na-obvineniya-zhertvy-finpiramidy/