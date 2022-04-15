Почему Мейржана Туребаева не арестовали по делу о финпирамиде, объяснили в Генпрокуратуре

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

На брифинге в СЦК представителей Генпрокуратуры попросили объяснить, почему блогера Мейржана Туребаева не арестовали на период следствия по делу о финпирамиде, отпустив под залог, передает корреспондент NUR.KZ.

"Учитываются все обстоятельства – наличие постоянного места жительства, несовершеннолетних детей, его роль в совершении преступления.

С учетом этих обстоятельств суд избрал в его отношении меру пресечения в виде залога. То, что человек не находится под арестом, не говорит о том, что он не будет привлечен к уголовной ответственности", – заявил заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.

Напомним, ранее в МВД также разъяснили, почему казахстанских блогеров не задержали по уголовному делу о финпирамиде.

Также на этой неделе стало известно, что расследование по делу о финпирамиде с блогерами-подозреваемыми в ближайшее время будет завершено, после чего его направят в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965245-pochemu-meyrzhana-turebaeva-ne-arestovali-obyasnili-v-genprokurature/