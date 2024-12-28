Ерке Есмахан сообщила о третьей беременности

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась с подписчиками в Instagram новостью об очередной беременности, передает NUR.KZ. Для артистки это будет третий ребенок.

На новых фотографиях Есмахан появилась с округлившимся животом. Вместе с ней на одном из снимков можно увидеть звездного супруга RaiM и двух ее сыновей – Муслима и Ислама.

"Пусть смех малыша будет слышен в каждом доме", – написала певица.

Стоит отметить, что для пары это будет второй совместный ребенок, которого Ерке родила в ноябре прошлого года.

Напомним, о романе пары стало известно в январе 2023 года. Тогда исполнитель опубликовал романтическое фото с Ерке Есмахан, чем вызвал бурную реакцию в Казнете.

Вскоре после этого она попросила хейтеров больше не писать негативных комментариев и призналась, что очень счастлива.

В октябре текущего года Ерке Есмахан ответила на вопрос фанатов на тему ее творчества - они поинтересовались, когда артистка выпустит новые треки. Певица призналась, что сейчас начала чувствовать жизнь по-другому.

А в ноябре исполнительница сделала еще одно признание в соцсети - певица рассказала о своих страхах до замужества.

В декабре Ерке Есмахан отпраздновала свой 40-й день рождения в семейном кругу - артистка показала домашние фотографии с родными.