Ерке Есмахан сообщила о третьей беременности
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Известная казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась с подписчиками в Instagram новостью об очередной беременности, передает NUR.KZ. Для артистки это будет третий ребенок.
На новых фотографиях Есмахан появилась с округлившимся животом. Вместе с ней на одном из снимков можно увидеть звездного супруга RaiM и двух ее сыновей – Муслима и Ислама.
"Пусть смех малыша будет слышен в каждом доме", – написала певица.
Стоит отметить, что для пары это будет второй совместный ребенок, которого Ерке родила в ноябре прошлого года.
Напомним, о романе пары стало известно в январе 2023 года. Тогда исполнитель опубликовал романтическое фото с Ерке Есмахан, чем вызвал бурную реакцию в Казнете.
Вскоре после этого она попросила хейтеров больше не писать негативных комментариев и призналась, что очень счастлива.
В октябре текущего года Ерке Есмахан ответила на вопрос фанатов на тему ее творчества - они поинтересовались, когда артистка выпустит новые треки. Певица призналась, что сейчас начала чувствовать жизнь по-другому.
А в ноябре исполнительница сделала еще одно признание в соцсети - певица рассказала о своих страхах до замужества.
В декабре Ерке Есмахан отпраздновала свой 40-й день рождения в семейном кругу - артистка показала домашние фотографии с родными.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2206292-erke-esmahan-soobshchila-o-beremennosti/