Raim поделился романтическим фото с Ерке Есмахан и вызвал бурную реакцию в Сети

Raim и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/raimkzt

Пользователи Казнета теряются в догадках, обсуждая совместное фото Ерке Есмахан и исполнителя хита "Самая вышка". Певец Raim сам поделился снимком в соцсети, чем вызвал бурную реакцию поклонников, передает NUR.KZ.

Недавно Ерке Есмахан отдохнула в Европе, куда отправилась вместе с возлюбленным, которого, кстати, так и не показала своим фанатам.

Певица опубликовала романтические кадры из Венеции, однако столкнулась с осуждением подписчиков. Они заявили, что молодым надо было прежде пожениться, а уж потом путешествовать.

Интересно, что совместное фото с Ерке появилось на страничке молодого казахстанского исполнителя, известного зрителям по хитам "Самая вышка", "Дискотека из 90" и другим.

Раимбек Бактыгереев, выступающий на сцене как Raim, не прокомментировал фото, но это не помешало некоторым его подписчикам прийти к выводу, что артисты встречаются. Это разочаровало поклонниц исполнителя. А кое-кто предположил, что Ерке и Raim снимают клип.

"А если я скажу, что это фотошоп, это будет ошибкой?", "Ну почему именно она?", "Может, это его судьба. Пусть будут счастливы", "Ничего удивительного, разве люди не хотят быть счастливыми?", "Ну это потолок точно", "Это все хайп, думаю, сто процентов", "Раим и Ерке просто клип снимают вместе", - поразмышляли подписчики.

Напомним, ранее Ерке Есмахан призналась, что побывала в Париже с любимым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005631-raim-podelilsya-romanticheskim-foto-s-erke-esmahan-i-vyzval-burnuyu-reaktsiyu-v-seti/