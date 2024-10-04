"Я сама себе все доказала": Ерке Есмахан призналась, что довольна жизнью в браке

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан ответила на вопрос фанатов на тему ее творчества - они поинтересовались, когда артистка выпустит новые треки, передает NUR.KZ.

"Когда выйдут ваши новые песни или вы продолжите сидеть дома?" - такой вопрос адресовали Ерке фанаты.

Певица заявила, что сейчас переживает самое лучшее время, когда обрела спокойствие в душе.

"Кажется, я так и буду сидеть дома. Я начала чувствовать жизнь по-другому.

Я уже не пытаюсь никому ничего доказать, как раньше. А сама я себе все доказала, я довольна. Если же будет песня по душе, то я ее исполню", - призналась Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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