"Я сама себе все доказала": Ерке Есмахан призналась, что довольна жизнью в браке
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Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан ответила на вопрос фанатов на тему ее творчества - они поинтересовались, когда артистка выпустит новые треки, передает NUR.KZ.
"Когда выйдут ваши новые песни или вы продолжите сидеть дома?" - такой вопрос адресовали Ерке фанаты.
Певица заявила, что сейчас переживает самое лучшее время, когда обрела спокойствие в душе.
"Кажется, я так и буду сидеть дома. Я начала чувствовать жизнь по-другому.
Я уже не пытаюсь никому ничего доказать, как раньше. А сама я себе все доказала, я довольна. Если же будет песня по душе, то я ее исполню", - призналась Ерке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2169975-ya-sama-sebe-vse-dokazala-erke-esmahan-priznalas-chto-dovolna-zhiznyu-v-brake/
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