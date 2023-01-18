"Пусть каждой девушке встретится такой же джигит": Ерке Есмахан призналась в романе с Raim

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан призналась в романе с Раимбеком Бактыгереевым, известным под сценическим псевдонимом Raim. Она попросила хейтеров больше не писать негативных комментариев в их адрес, передает NUR.KZ.

Напомним, накануне исполнитель хита "Самая вышка" Raim опубликовал романтическое фото с Ерке Есмахан, что вызвало бурную реакцию в Казнете.

Сама же Ерке сразу после этого поделилась снимком страстного поцелуя с мужчиной на фоне Эйфелевой башни, отметив аккаунт певца Raim.

Ранее она рассказывала, что побывала в Париже с любимым, но тогда Ерке не раскрывала имени своего избранника.

Похоже, что молодые люди решили больше не скрывать свои отношения. Ерке написала в сторис Instagram, что хейт, с которым они столкнулись в Сети, не помешает им быть вместе.

"Хочу выразить благодарность хозяину моего сердца. Ради меня, ради нас, ради нашей любви и нашего будущего он противостоит сейчас целому миру, защищая меня от хейтеров, Раимбек батыр сейчас находится на войне под названием "сплетни и хайп", - написала она.

Она отметила, что Раимбек Бактыгереев достоин называться батыром, он обладает смелым сердцем, скромностью, способностью беззаветно любить.

"Пусть он немногословен, но я прекрасно понимаю его душу. Ведь наши души схожи. Моя опора, он достоин только уважения и похвалы. А я всегда рядом и буду проявлять к нему уважение.

Слушатели, подписчики, не нужно лишних слов. Любовь - великая сила! Она спасет мир. Пусть каждой девушке встретится такой же настоящий джигит, как Раимбек. Одиночество красит лишь Аллаха. Желаю всем добра", - заявила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005786-pust-kazhdoy-devushke-vstretitsya-takoy-zhe-dzhigit-erke-esmahan-priznalas-v-romane-s-raim/