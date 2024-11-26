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Эзотерика

"Боялась одиночества": Ерке Есмахан рассказала о своих страхах до замужества

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, которая сейчас наслаждается материнством, сделала признание в соцсети - певица рассказала о своих страхах до замужества, передает NUR.KZ.

Ерке сделала смелое признание в Instagram. Своим примером она хочет мотивировать тех, кто отчаялся найти вторую половину и уже не верит в любовь.

"Вы все прекрасно знаете, что моя жизнь была полна испытаний. Мой первый брак был неудачным. Меня называли разведенкой и матерью-одиночкой.

Здоровье стало подводить меня из-за частых перелетов, недостатка сна, нарушения режима питания. В моей жизни не было баланса. Я хорошо зарабатывала, но не была уверена в завтрашнем дне", - отметила Ерке.

Она также добавила, что ее терзали мысли о том, сможет ли она снова познать радость материнства.

"Мне волновали вопросы: "Останусь ли я только мамой Муслима?", "Смогу ли снова стать мамой?", "Выйду ли снова замуж?", "Встречу ли мужчину, который будет любить меня, поддерживать, станет моим защитником и другом по жизни?".

Чтобы залечить душевные раны, я носила блестящее, громко смеялась, боясь одиночества, ходила туда, где много людей", - призналась Есмахан.

Певица призвала верить в хорошее - сейчас она обрела долгожданное счастье, вышла замуж и родила ребенка. Она заявила, что довольна жизнью в браке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, муж Ерке Есмахан, певец RaiM показал теплое видео в день рождения сына и умилил Казнет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2192724-boyalas-odinochestva-erke-esmahan-rasskazala-o-svoih-strahah-do-zamuzhestva/

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