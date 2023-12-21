Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Танцуют все!": как казахстанские звезды отметили дни рождения в уходящем году

Опубликовано:

Семья Кайрата Нуртаса
Семья Кайрата Нуртаса. Фото: instagram.com/zangaar

Богатые дастарханы, многоярусные торты, дорогие подарки и, конечно же, море цветов - звезды казахстанского шоу-бизнеса ярко и шумно отметили свои дни рождения в 2023 году. NUR.KZ предлагает вспомнить вместе, как это было.

55-летие Гульзиры Айдарбековой

Продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, устроила грандиозный вечер в честь своего 55-летия в роскошном ресторане.

Ее день рождения совпал с постом в священный Рамазан, поэтому именинница устроила ауызашар, который закончился на праздничной ноте.

В числе приглашенных были Шахизада, Нурболат Абдуллин, Ернар Айдар и другие артисты. Гости пели и зажигательно танцевали на тое.

Трогательно поздравил маму с 55-летием старший сын, популярный артист Кайрат Нуртас, исполнив красивую песню.

46-летие Айгуль Иманбаевой

В кругу звездных коллег и близких друзей отметила свой 46-й день рождения певица Айгуль Иманбаева в Алматы.

Поздравить именинницу с 46-летием пришли такие знаменитости, как Роза Рымбаева, Тунгышбай Жаманкулов, Азамат Сатыбалды, Молдир Ауелбекова, Акбота Керимбекова, Кайрат Нуртас, Жулдыз Абдукаримова и другие.

В честь именинницы был испечен торт весом в 100 кг. Такой презент подготовила для Иманбаевой ее подруга из Актобе.

35-летие Жулдыз Абдукаримовой

Актрисе Жулдыз Абдукаримовой, келин Гульзиры Айдарбековой и жене Кайрата Нуртаса, 14 апреля исполнилось 35 лет. Она решила отметить эту дату в одном из ресторанов Астаны и пригласила звездных друзей.

Кайрат Нуртас спел для своей любимой романтическую песню "Сені сүйем", а его сыновья преподнесли маме красивый букет цветов.

25-летие Мадлен

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, с размахом отметила 25-летие. Мадлен была неотразима в своих нарядах, которые приготовила специально ко дню своего рождения.

Вечер украсил красивый многоярусный торт, испеченный в честь именинницы. Ну а зажигал вместе с гостями Кайрат Нуртас.

27-летие Айжулдыз Адайбековой

В октябре свой день рождения отметила актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова. На ее празднике было 150 человек.

Айжулдыз призналась, что потратила на торжество 5 миллионов тенге. Гости подарили ей дорогие подарки - брендовые вещи, украшения, книги и даже цифровой фотоаппарат.

Сама именинница призналась, что вечер, устроенный в ее честь, был незабываемым.

21-летие Анели Кенжибековой

Еще один помпезный праздник состоялся в Алматы по случаю 21-летия блогера-миллионника Анели Кенжибековой. Девушка решила провести этот день весело в кругу друзей.

Она эффектно появилась перед публикой в окружении танцовщиц.

Отдельного внимания заслуживают ее роскошный наряд для вечера, а также многоярусный торт, стоимость которого составила миллион тенге.

46-летие Ляйли Султанкызы

На днях день рождения отметила телеведущая Ляйля Султанкызы. Кадрами с прошедшего торжества она поделилась в своем Instagram. Свой праздник она отметила в кругу близких подруг и коллег.

На вечере можно увидеть теледиву Айгуль Мукей, актрису Жулдыз Абдукаримову, певицу Тамару Асар и многих других представительниц отечественного шоу-бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051892-tantsuyut-vse-kak-kazahstanskie-zvezdy-otmetili-dni-rozhdeniya-v-uhodyaschem-godu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.