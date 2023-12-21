"Танцуют все!": как казахстанские звезды отметили дни рождения в уходящем году

Богатые дастарханы, многоярусные торты, дорогие подарки и, конечно же, море цветов - звезды казахстанского шоу-бизнеса ярко и шумно отметили свои дни рождения в 2023 году. NUR.KZ предлагает вспомнить вместе, как это было.

55-летие Гульзиры Айдарбековой

Продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, устроила грандиозный вечер в честь своего 55-летия в роскошном ресторане.

Ее день рождения совпал с постом в священный Рамазан, поэтому именинница устроила ауызашар, который закончился на праздничной ноте.

В числе приглашенных были Шахизада, Нурболат Абдуллин, Ернар Айдар и другие артисты. Гости пели и зажигательно танцевали на тое.

Трогательно поздравил маму с 55-летием старший сын, популярный артист Кайрат Нуртас, исполнив красивую песню.

46-летие Айгуль Иманбаевой

В кругу звездных коллег и близких друзей отметила свой 46-й день рождения певица Айгуль Иманбаева в Алматы.

Поздравить именинницу с 46-летием пришли такие знаменитости, как Роза Рымбаева, Тунгышбай Жаманкулов, Азамат Сатыбалды, Молдир Ауелбекова, Акбота Керимбекова, Кайрат Нуртас, Жулдыз Абдукаримова и другие.

В честь именинницы был испечен торт весом в 100 кг. Такой презент подготовила для Иманбаевой ее подруга из Актобе.

35-летие Жулдыз Абдукаримовой

Актрисе Жулдыз Абдукаримовой, келин Гульзиры Айдарбековой и жене Кайрата Нуртаса, 14 апреля исполнилось 35 лет. Она решила отметить эту дату в одном из ресторанов Астаны и пригласила звездных друзей.

Кайрат Нуртас спел для своей любимой романтическую песню "Сені сүйем", а его сыновья преподнесли маме красивый букет цветов.

25-летие Мадлен

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, с размахом отметила 25-летие. Мадлен была неотразима в своих нарядах, которые приготовила специально ко дню своего рождения.

Вечер украсил красивый многоярусный торт, испеченный в честь именинницы. Ну а зажигал вместе с гостями Кайрат Нуртас.

27-летие Айжулдыз Адайбековой

В октябре свой день рождения отметила актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова. На ее празднике было 150 человек.

Айжулдыз призналась, что потратила на торжество 5 миллионов тенге. Гости подарили ей дорогие подарки - брендовые вещи, украшения, книги и даже цифровой фотоаппарат.

Сама именинница призналась, что вечер, устроенный в ее честь, был незабываемым.

21-летие Анели Кенжибековой

Еще один помпезный праздник состоялся в Алматы по случаю 21-летия блогера-миллионника Анели Кенжибековой. Девушка решила провести этот день весело в кругу друзей.

Она эффектно появилась перед публикой в окружении танцовщиц.

Отдельного внимания заслуживают ее роскошный наряд для вечера, а также многоярусный торт, стоимость которого составила миллион тенге.

46-летие Ляйли Султанкызы

На днях день рождения отметила телеведущая Ляйля Султанкызы. Кадрами с прошедшего торжества она поделилась в своем Instagram. Свой праздник она отметила в кругу близких подруг и коллег.

На вечере можно увидеть теледиву Айгуль Мукей, актрису Жулдыз Абдукаримову, певицу Тамару Асар и многих других представительниц отечественного шоу-бизнеса.