Айгуль Иманбаева отметила 46-летие в кругу звездных коллег в Алматы (видео)

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская певица Айгуль Иманбаева отметила день рождения в кругу своих звездных коллег в Алматы. Видео празднования 46-летия артистки появилось в ее Instagram, передает NUR.KZ.

15 марта Айгуль Иманбаевой исполнилось 46 лет. Свой день рождения она отметила в одном из роскошных ресторанов Алматы. А днем раньше артистка провела сольный концерт во Дворце Республики.

Поздравить именинницу с 46-летием пришли Роза Рымбаева, Тунгышбай Жаманкулов, Азамат Сатыбалды, Молдир Ауелбекова, Акбота Керимбекова, Кайрат Нуртас, Жулдыз Абдукаримова и другие знаменитости. Певица Шахизада поделилась в Instagram видео, которое было снято на празднике.

Айгуль Иманбаева тоже опубликовала в своем сторис веселые кадры с торжества. Именинница выглядела великолепно в ярком брючном костюме, в ее честь был испечен торт весом в 100 килограммов. Такой сюприз устроила ей близкая подруга из Актобе.

Мы писали ранее, что Айгуль Иманбаева будет учиться в Лондоне по программе "Болашак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013107-aygul-imanbaeva-otmetila-46-letie-v-krugu-zvezdnyh-kolleg-v-almaty-video/