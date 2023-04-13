Гульзира Айдарбекова c размахом отметила 55-летие (фото, видео)

Семья Кайрата Нуртаса. Фото: instagram.com/zangaar

Продюсер и мама Кайрата Нуртаса с размахом отметила 55-летний юбилей в кругу родных, друзей и коллег. Фото и видео со дня рождения Гульзиры Айдарбековой появилось в соцсети, передает NUR.KZ.

Мы писали, что близкие и друзья устроили сюрприз Гульзире Айдарбековой дома. А вечером продюсер провела ауызашар и отпраздновала свое 55-летие в ресторане. Видео с праздника она опубликовала в своем Instagram, поблагодарив всех за теплые поздравления.

На страничке ее сына Зангара появилось фото с торжества. На нем запечатлены члены семьи Айдарбековых.

"Пусть слезы на ваших глазах будут только от радости", - отметил Зангар.

В своем сторис младший сын Гульзиры Айдарбековой поделился кадрами со дня рождения мамы. Видео с праздника опубликовала также невестка именинницы - Айгерим.

Видео взято со страниц Зангара Нуртаса и Айгерим Саркеновой в Instagram

На праздник были приглашены Шахизада, Нурболат Абдуллин, Ернар Айдар и другие представители казахстанского шоу-бизнеса. Гости пели и зажигательно танцевали на тое. Певица Шахизада тоже поделилась видео с 55-летия Гульзиры Айдарбековой в своем Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016605-gulzira-aydarbekova-c-razmahom-otmetila-55-letie-foto-video/