Айжулдыз Адайбекова отметила свое 27-летие за 5 миллионов тенге (видео)

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова с размахом отметила 27-летие. Она рассказала, сколько потратила на проведение праздника в программе Revue News.

На празднике у Айжулдыз было 150 человек. Гости пришли не с пустыми руками, среди подарков были и цифровой фотоаппарат, и брендовые вещи, и украшения, а также книги.

"Если я не ошибаюсь, я потратила 5 миллионов. Деньги вернутся, но такие моменты - нет", - отметила Айжулдыз.

В своем блоге актриса рассказала, что заказала для гостей пятиярусный торт с цитатами на разных языках.

"Это было незабываемо. Всех благодарю за вашу любовь", - отметила она в Instagram.

Молодая актриса недавно дебютировала на сцене Туркестанского музыкального театра. Она сыграла роль в спектакле. Айжулдыз рассказала о дальнейших планах.

"Хочу в этом году достичь новых высот, хороших результатов. Хочу быть счастливой и быть с любимым человеком", - призналась она.

Ранее Айжулдыз Адайбекова рассказала о распавшемся браке, заявив, что не была официально замужем.