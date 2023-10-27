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30 лет независимости Казахстана

Айжулдыз Адайбекова отметила свое 27-летие за 5 миллионов тенге (видео)

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Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова с размахом отметила 27-летие. Она рассказала, сколько потратила на проведение праздника в программе Revue News.

На празднике у Айжулдыз было 150 человек. Гости пришли не с пустыми руками, среди подарков были и цифровой фотоаппарат, и брендовые вещи, и украшения, а также книги.

"Если я не ошибаюсь, я потратила 5 миллионов. Деньги вернутся, но такие моменты - нет", - отметила Айжулдыз.

В своем блоге актриса рассказала, что заказала для гостей пятиярусный торт с цитатами на разных языках.

"Это было незабываемо. Всех благодарю за вашу любовь", - отметила она в Instagram.

Молодая актриса недавно дебютировала на сцене Туркестанского музыкального театра. Она сыграла роль в спектакле. Айжулдыз рассказала о дальнейших планах.

"Хочу в этом году достичь новых высот, хороших результатов. Хочу быть счастливой и быть с любимым человеком", - призналась она.

Ранее Айжулдыз Адайбекова рассказала о распавшемся браке, заявив, что не была официально замужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2042801-ayzhuldyz-adaybekova-otmetila-svoe-27-letie-za-5-millionov-tenge-video/

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