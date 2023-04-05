Блогер-миллионник Анеля Кенжибекова с размахом отметила день рождения в Алматы

Анеля Кенжибекова. Фото: instagram.com/kenjebekovaa

Казахстанский блогер-миллионник Анеля Кенжибекова с размахом отметила свой день рождения в Алматы. Фотографиями и видео с торжества она поделилась в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Анеля отпраздновала свое 21-летие в кругу близких и друзей.

"Я готова, ну что, начнем?" - спросила она подписчиков, продемонстрировав роскошный аутфит, который выбрала для вечера.

Девушка также показала, как эффектно появилась перед гостями на сцене в окружении танцовщиц.

Украшением вечера стал белоснежный многоярусный торт.

"Мой торт, который стоит 1 миллион тенге", - подписала Анеля фото.

Блогер отметила, что это был самый лучший день рождения в ее жизни. Она растрогала читательскую аудиторию видео, на котором был запечатлен танец с отцом.

"Моя опора, моя защита. Моя цель - видеть гордость в глазах отца", - призналась именинница.

Подписчики поздравили виновницу торжества с днем рождения и пожелали ей успехов во всех начинаниях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015519-bloger-millionnik-anelya-kenzhibekova-s-razmahom-otmetila-den-rozhdeniya-v-almaty/