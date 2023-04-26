Жулдыз Абдукаримова отметила 35-летие в Астане (фото, видео)

Жибек Кайраткызы, Жулдыз Абдукаримова и Айгерим Саркенова. Фото: instagram.com/zhibekkairatkyzy

Актриса Жулдыз Абдукаримова с размахом отметила 35-летие. На той были приглашены представители отечественного шоу-бизнеса. Кадры с прошедшего торжества появились в Сети.

Отметим, что Жулдыз Абдукаримовой исполнилось 35 лет 14 апреля. Ее тепло поздравила в соцсети свекровь Гульзира Айдарбекова.

Супруга певца Кайрата Нуртаса накануне вечером устроила торжество по случаю своего дня рождения. На празднике появилась Жибек - бывшая супруга Зангара Нуртаса. Ранее Зангар признался, что их брак распался.

На страничке Жибек в Instagram появились кадры с празднования 35-летия Жулдыз.

Сторис Жибек Кайраткызы. Скриншот: instagram.com/zhibekkairatkyzy

Кадрами с красивого вечера поделилась в соцсети и Айгерим Саркенова - вторая келин Гульзиры Айдарбековой. На видео Кайрат Нуртас поет в честь своей любимой романтическую песню "Сені сүйем", а его сыновья преподносят маме красивый букет цветов.

Видео взято со страниц Айгерим Саркеновой и Жибек Кайраткызы в Instagram

Видео и фото с праздника опубликовала на своей страничке певица Маржан Арапбаева, пожелав счастья и вечной любви Жулдыз и Кайрату.

Среди приглашенных гостей можно увидеть телеведущих Айгуль Мукей и Гульмиру Дайрабаеву, певицу Гульнур Оразымбетову, супругу юмориста Турсынбека Кабатова Молдир Муканову и других представителей отечественного шоу-бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018285-zhuldyz-abdukarimova-otmetila-35-letie-v-astane-foto-video/