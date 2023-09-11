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"Я так люблю жизнь!": Мадлен с размахом отметила 25-летие (видео)

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, с размахом отметила 25-летие. Видео с праздника Мадлен разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Мадлен для своего торжества приготовила несколько роскошных нарядов, в которых была неотразима. Виновница торжества пела и плясала вместе с гостями.

"С днем рождения, моя Мадинахон! Моя красивая, добрая и волевая девочка. Спасибо, что ты не подвела меня и в 25 лет стала именно такой, какой мечтала быть. Я так тобой горжусь.

В 25 лет желаю себе колоссального карьерного роста, кучу путешествий на частных самолетах, много новых стран, смеха и щедрых мужчин! Ура! Я так люблю жизнь!" - написала она в ленте.

Много теплых слов в адрес именинницы произнесли пришедшие, в числе которых ее подруга, блогер Айжан Байзакова.

В честь именинницы был изготовлен многоярусный торт, который стал настоящим украшением вечера. А зажег всех гостей своими песнями Кайрат Нуртас, который тоже танцевал в кругу гостей Мадлен.

Мадлен также поделилась видео, на котором запечатлелась среди огромных букетов алых роз и воздушных шаров.

Видео взято со страницы Мадлен в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036136-ya-tak-lyublyu-zhizn-madlen-s-razmahom-otmetila-25-letie-video/

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