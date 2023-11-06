Пугачева воссоединилась с Галкиным в Латвии (фото)

Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с супругой Аллой Пугачевой. Пара в настоящее время находится в Латвии, передает NUR.KZ.

После поездки Пугачевой в Россию знаменитая пара воссоединилась в латвийском городе Сигулда. Оттуда Галкин опубликовал совместную фотографию со своей женой.

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!" - написал юморист.

Стоит отметить, что комментарии под публикацией Максим Галкин закрыл.

Ранее стало известно, что примадонна вернулась в Россию без супруга. Причины возвращения певицы не назывались. Позже на приезд Пугачевой отреагировали в Кремле, отметив, что "любой законопослушный россиянин может вернуться в страну или выехать из нее".

Пара покинула Россию в прошлом году, выразив свое несогласие с военными действиями России в Украине. На фоне критики российских властей Максима Галкина признали иноагентом в РФ. Сама же певица после этого просила внести и ее в этот реестр, заявив, что "солидарна с мужем". Обосновались знаменитости в Израиле. К слову, после отъезда семьи в Израиль Пугачева, в отличие от Галкина, еще несколько раз приезжала в РФ.