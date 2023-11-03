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Алла Пугачева тайно вернулась в Россию без Галкина, пишут СМИ

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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российские СМИ сообщают, что певица Алла Пугачева, покинувшая Россию на фоне войны с Украиной, вернулась в страну. При этом ее мужа Максима Галкина рядом с ней не было.

О возвращении Примадонны российской эстрады сообщили сразу несколько Telegram-каналов и РИА Новости.

Так, по источникам Telegram-канала "База", Пугачева въехала в страну вчера, 2 ноября, через погранпереход в Псковской области.

"Затем Пугачева села в черную "Камри" и уехала. Артистка приехала в Россию одна. Максима Галкина с ней не было", - говорится в посте.

Такую же информацию публикует и Telegram-канал Mash.

РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, подтверждает, что артистка вчера въехала в Россию.

Отметим, что Пугачева и Галкин вместе с детьми покинули Россию в прошлом году. Позже появилась информация, что они выставили свой особняк в РФ на продажу.

Максим Галкин после отъезда из России не единожды критиковал власти страны за нападение на Украину. После этого в РФ его признали иноагентом. Сама же певица после признания мужа иноагентом попросила внести и ее в этот реестр и заявила, что "солидарна с мужем".

К слову, после переезда Галкин ни раз не возвращался в РФ, а вот Примадонна прилетала в мае этого года на похороны Валентина Юдашкина.

При этом, как пишет РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл высказывания юмориста "непристойными", но отмечал, что от Пугачевой "не слышал ни одного заявления".

"А супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления. Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами", — говорил представитель Кремля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2043889-alla-pugacheva-tayno-vernulas-v-rossiyu-bez-galkina-pishut-smi/

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