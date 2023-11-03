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На возвращение Пугачевой в Россию отреагировали в Кремле

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Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой, чей муж признан иноагентом, в Москву, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как заявил Песков корреспондентам издания, наличие у гражданина родственников-иноагентов не является препятствием для свободного выезда из России и возвращения в страну.

"Родственник иноагента, во-первых, именем нарицательным не является и не должен являться. Второе: российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять — это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира", — сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что любой законопослушный россиянин может вернуться в страну или выехать из нее.

Напомним, ранее стало известно, что звезда российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию без своего мужа Максима Галкина. Причины возвращения певицы не называются.

Отметим, что пара покинула РФ в прошлом году, выразив свое несогласие с военными действиями России в Украине. Обосновались знаменитости в Израиле.

Максим Галкин после отъезда из России не единожды критиковал власти страны за военные действия в Украине. После этого в РФ его признали иноагентом. Сама же певица после признания мужа иноагентом попросила внести и ее в этот реестр и заявила, что "солидарна с мужем".

При этом в Кремле высказывания юмориста назвали "непристойными", однако пресс-секретарь Путина Песков отмечал, что от самой Пугачевой "не слышал ни одного заявления".

К слову, после отъезда семьи в Израиль Пугачева, в отличие от Галкина, еще несколько раз приезжала в РФ. Последний раз ее видели в Москве в мае на похоронах модельера Валентина Юдашкина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2044082-na-vozvraschenie-pugachevoy-v-rossiyu-otreagirovali-v-kremle/

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