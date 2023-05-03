Алла Пугачева. Фото: Anton Belitsky / Epsilon / Getty Images

Российская певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Информацию об этом подтвердила ее помощница Елена Чупракова, не уточнив причины возвращения примадонны, передает ТАСС.

О том, что Пугачева прилетела в Москву, подтвердила ее помощница Елена Чупракова 3 мая. Корреспонденты издания спросили Чупракову, пойдет ли певица на прощание с умершим недавно модельером Валентином Юдашкиным.

"Я пока у нее даже не спрашивала еще", – ответила помощница.

Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая.

Вчера скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. Юдашкин несколько лет боролся с онкологией – у него обнаружили рак почки, который развивался стремительно.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми покинули Россию весной прошлого года.

16 сентября 2022 года Галкина объявили иностранным агентом в России. По информации Министерства юстиции РФ, артист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины. Сам Галкин назвал эти обвинения неправдой.

Позже его супруга Алла Пугачева попросила российские власти признать ее "иноагентом" из солидарности с мужем.

После этого высказывания российские СМИ сообщили, что певицу проверяют на предмет дискредитации армии РФ.

В конце октября стало известно, что Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича, Семена Слепакова и других российских артистов, уехавших из страны после 24 февраля, хотят лишить всех званий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019249-alla-pugacheva-priletela-v-moskvu/