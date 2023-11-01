"У меня все прекрасно": бывшая келин Гульзиры Айдарбековой вышла на связь с подписчиками

Экс-супруга Зангара Нуртаса, который вновь женился, рассказала своим подписчикам в соцсети, почему не была активна несколько дней. Девушка отметила, что у нее все хорошо, передает NUR.KZ.

Младший брат Кайрата Нуртаса накануне вновь стал женатым мужчиной. Гульзира Айдарбекова засватала новую келин, после чего Зангар и его избранница совершили обряд "неке" и в этот же вечер девушке провели "ұзату той".

Экс-супруга Зангара Жибек поспешила успокоить своих подписчиков в Instagram, объяснив, почему у нее не было сторис несколько дней.

"Многие меня потеряли, вышла вам сказать, что у меня все хорошо, все прекрасно. Эти три дня были очень загружены... Прилетали друзья, сегодня улетаю я.

И в этой суматохе не было времени вести сторис. Ну и вы знаете, что на выходных в стране был траур. По этой причине тоже контента не было.

Сейчас я выехала в город, по делам, всем желаю хорошего дня", - рассказала она.

Напомним, Зангар Нуртас и Жибек сыграли свадьбу весной прошлого года. Однако их брак продлился совсем недолго.

В начале этого года молодой человек признался, что его брак с Жибек распался. А недавно продюсер Гульзира Айдарбекова высказалась о разводе младшего сына.