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"У меня все прекрасно": бывшая келин Гульзиры Айдарбековой вышла на связь с подписчиками

Опубликовано:

Жибек Кайраткызы
Жибек Кайраткызы. Фото: instagram.com/zhibekkairatkyzy

Экс-супруга Зангара Нуртаса, который вновь женился, рассказала своим подписчикам в соцсети, почему не была активна несколько дней. Девушка отметила, что у нее все хорошо, передает NUR.KZ.

Младший брат Кайрата Нуртаса накануне вновь стал женатым мужчиной. Гульзира Айдарбекова засватала новую келин, после чего Зангар и его избранница совершили обряд "неке" и в этот же вечер девушке провели "ұзату той".

Экс-супруга Зангара Жибек поспешила успокоить своих подписчиков в Instagram, объяснив, почему у нее не было сторис несколько дней.

"Многие меня потеряли, вышла вам сказать, что у меня все хорошо, все прекрасно. Эти три дня были очень загружены... Прилетали друзья, сегодня улетаю я.

И в этой суматохе не было времени вести сторис. Ну и вы знаете, что на выходных в стране был траур. По этой причине тоже контента не было.

Сейчас я выехала в город, по делам, всем желаю хорошего дня", - рассказала она.

Напомним, Зангар Нуртас и Жибек сыграли свадьбу весной прошлого года. Однако их брак продлился совсем недолго.

В начале этого года молодой человек признался, что его брак с Жибек распался. А недавно продюсер Гульзира Айдарбекова высказалась о разводе младшего сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043601-u-menya-vse-prekrasno-byvshaya-kelin-gulziry-aydarbekovoy-vyshla-na-svyaz-s-podpischikami/

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