Гульзира Айдарбекова высказалась о разводе младшего сына (видео)

Казахстанский продюсер, мама певца Кайрата Нуртаса, Гульзира Айдарбекова рассказала в интервью Макпал Каратай о разводе ее младшего сына Зангара, брак которого был совсем недолгим.

Напомним, в марте прошлого года Нуртас и Гульзира Айдарбековы засватали новую келин. Чуть позже их сын Зангар Нуртас и Жибек сыграли пышную свадьбу.

В начале этого года Зангар признался, что его брак с Жибек распался.

Гульзира Айдарбекова рассказала, что очень тяжело пережила развод сына.

"Мне больно было слушать обидные слова, мол, келин Гульзиры ушла из дома. Так казалось, что она ушла из-за того, что якобы я дала ей неправильное воспитание как свекровь.

Но ничего подобного не было, ведь она была женой моего сына, подарила бы нам внуков. Но она искала другой мир, с нашим миром он не совпадал.

Когда мой сын это понял, он осознал, что ничего не получится. Они оба это поняли. Мы согласились с их разводом. Они еще молоды, у них нет детей. Если бы у них был хоть один ребенок, то я бы ни за что не согласилась, терпела бы, как бы ни было трудно.

Надеюсь, что девушка тоже найдет свое счастье, Зангар тоже. Я поняла, что они разные, пришла к такому выводу, потому и согласилась", - рассказала она.

Отметим, что Зангар Нуртас снова решил жениться. Недавно Гульзира Айдарбекова показала, как идет подготовку к тою.