"Она была хорошей келин": Зангар Нуртас признался, что его брак с Жибек распался

Зангар Нуртас с супругой. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса подтвердил подозрения своих фанатов и признался, что расстался с женой. Музыкант ответил на вопросы телеведущей Анары Батырхан, став гостем программы TABOO.

Напомним, весной прошлого года Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин. Сразу после этого молодые сыграли свадьбу, на которой была и жена Кайрата Нуртаса, приехавшая на той из Астаны.

Не так давно пользователи соцсети заподозрили Зангара в разладе с супругой. Однако тогда молодые люди никак не прокомментировали ситуацию.

Брат Кайрата Нуртаса, отвечая на вопросы Анары Батырхан, признался, что его брак распался. Он уважает и ценит бывшую супругу, с которой встречался до свадьбы 9 лет, и предпочитает не разглашать причину их расставания.

"Пять месяцев прошло, мы не общаемся... Она была хорошей келин. Все было прекрасно, мы и сейчас друг друга уважаем. Но так случилось. Я не могу сказать, почему так произошло. Это личное. Даст Бог, вы тоже создадите семью и тогда вы поймете, что я скрываю, что хочу сказать и чего не хочу", - рассказал Зангар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010682-ona-byla-horoshey-kelin-zangar-nurtas-priznalsya-chto-ego-brak-s-zhibek-raspalsya/