Дана Есеева прокомментировала домашний арест мужа (видео)

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Дана Есеева, воссоединившаяся с мужем, которого отпустили под домашний арест, написала, что тот уже дома вместе со своей семьей, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Дана опубликовала видео с участием Туребаева, на котором тот в разное время проводит время с ней и пятью детьми.

"Дома. С мамой, с детьми, с семьей. Бог, благодарю тебя, только ты знаешь все", - написала Дана.

Накануне стало известно, что известного вайнера и блогера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест. Такое постановление вынес судья на предварительном заседании по делу о финпирамиде.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

12 декабря этого года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря состоялось предварительное заседание суда, во время которого многие адвокаты ходатайствовали о смене меры пресечения для своих подзащитных на более мягкую, а защитник Шерниязова и вовсе заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента.

На прошлом заседании, 23 декабря, в суде выступил прокурор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003155-dana-eseeva-prokommentirovala-domashniy-arest-muzha-video/