Актриса Альмира Турсын отправилась на выборы президента вместе с сыном (фото)

Альмира Турсын с сыном. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын пришла на избирательный участок вместе со своим сыном. Она отметила, что таким образом повышает гражданскую осознанность и ответственность у себя и приучает ребенка, передает NUR.KZ.

"Вместе с Заиром сходили на свой избирательный участок отдать свой голос. Проголосовала! Делаю это, чтобы повышать гражданскую осознанность и ответственность у себя и приучать Заира! "Каждый народ достоин своего правителя", - прокомментировала Альмира в своем Instagram, выложив фотографию с сыном.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. О ходе выборов можно узнать здесь.

Ранее мы писали, что свои голоса отдали сенатор Дана Нуржигит, певец Али Окапов, продюсер и Роза Рымбаева случайно встретилась на избирательном участке с Аидой Кауменовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998087-aktrisa-almira-tursyn-otpravilas-na-vybory-prezidenta-vmeste-s-synom-foto/